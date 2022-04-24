بولندا.. 4 قتلى و6 مفقودين بحادث في منجم للفحم

أعلنت شركة "جيه إس في" للتعدين يوم الأحد أن عدد القتلى في حادث منجم زوفيوفكا للفحم جنوب بولندا ارتفع إلى أربعة، فيما البحث مستمر عن ستة عمال مفقودين.

وجاء في بيان للشركة أن "طبيبا أعلن وفاة عاملين.. الحصيلة المأساوية للهزة ارتفعت إلى أربعة قتلى".

وتم العثور على جثتي العاملين الآخرين في وقت سابق الأحد.

وأضاف البيان أن "المنقذين يواصلون البحث عن ستة عمال آخرين.. الظروف في المنطقة المتضررة صعبة"، مشيرا إلى أن "تركيزات الميثان ودرجات الحرارة المرتفعة تبطئ عملية الإنقاذ".

وحدثت هزة عنيفة صباح السبت على عمق 900 متر في منجم زوفيوفكا مصحوبة بتسرب كبير للميثان.

ومن بين 52 عاملا قرب موقع الهزة، تمكن 42 فقط من العودة إلى السطح سالمين، علما أنه قد تم تشكيل 12 فريقا من المنقذين لمحاولة العثور على البقية.

وهذا ثاني حادث من نوعه هذا الأسبوع في بولندا التي لا تزال تعتمد على الفحم لإنتاج ما يقرب من 70 بالمئة من الطاقة التي تستعملها.

وقد أدى حادث آخر الأربعاء إلى مقتل خمسة أشخاص وفقدان سبعة آخرين في منجم تملكه أيضا شركة "جي إس في" ويقع في بنيوفيك على بعد 230 كلم جنوبا.

المصدر: أ ف ب