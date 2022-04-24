فيديو لأردوغان يثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو ظهر فيه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان وهو يلعب كرة الطاولة مع طلاب الجامعات في اسطنبول.

وتم تسجيل الفيديو عندما زار أردوغان سكن طلاب جامعة معمار سنان وشارك معهم في حفل إفطار، وبعد الدردشة مع الطلاب، شاركهم في لعب تنس الطاولة.

وتفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو واعتبر البعض أن أردوغان يلعب التنس بكل نشاط وحيوية كشاب في الثلاثينيات من عمره.

كما أُعجب رواد آخرون بطريقة لعب أردوغان الاحترافية للتنس.

President Erdoğan proved last night that he is not only successful at the table of diplomacy and politics but also he is successful also table tennis. There were colorful images in the match where he played with university students, in the end, President Erdoğan has won. 🏓🏓🏓 pic.twitter.com/wstwDPiZhY — Nur Özkan Erbay (@nurozkanerbay) April 23, 2022

مع ذلك، تعرض أردوغان، للسخرية أيضا، بسبب إمساكه "الخاطىء" بالمضرب.

وشارك الفنان المسرحي التركي، لفانت أوزومجو، صورة أردوغان وهو يلعب، كاتبا: "عندما لا تعرف كيفية اللعب، يجب عليك على الأقل أن تتعلم".

وكتب أحد رواد "تويتر" بسخرية على ما يبدو: "إنه يفوز دائما عندما يحملها بهذه الطريقة، إنها القبضة المحلية والوطنية".

المصدر: وسائل إعلام تركية