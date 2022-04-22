وسائل الإعلام الأوكرانية تتهم مواطنا روسيّا بـ"أحداث بوتشا" وهو لم يزر أوكرانيا بحياته - فيديو

ذكر متعهد حفلات الزفاف في مدينة إيركوتسك الروسية إيغور تيموشيفسكي، أن الدعاية الأوكرانية اتهمته بالضلوع في "مذبحة بوتشا" الملفقة في ضواحي كييف، فيما لم تطأ قدماه أوكرانيا بحياته.

وأشار تيموشيفسكي في تصريح صحفي إلى أنه "لم يذهب إلى أوكرانيا أبدا، لكن البلد المذكور بأكمله أصبح يعرفه بعد اتهامات مضللة بأنه مغتصب وقاتل، وأطلق النار على المدنيين في بوتشا".

وقال: "استخدم المروجون صور قديمة من صفحتي على موقع "فكونتاكتي" الروسي للتواصل الاجتماعي، حينما كنت أؤدي الخدمة العسكرية"، كما تم إشراك زملاء خدموا معي بالجيش لم يتصل بهم منذ فترة طويلة.

وتابع: "يتلقى وأقاربه تهديدات في جميع الشبكات الاجتماعية بالانتقام، ويتمنون موتهم ويعدونهم بتعذيب غير إنساني".

ونفت وزارة الدفاع الروسية اتهامات نظام كييف بقتل مدنيين في بوتشا، مشددة على أن "القوات الروسية غادرت بوتشا بالكامل في 30 مارس"، ولم تظهر "أدلة على الجرائم" إلا في اليوم الرابع بعد انسحاب القوات الروسية، حين وصل أفراد الأمن الأوكراني إلى المدينة، وباشروا تصوير مسرحية رخيصة لتلفيق التهم للجيش الروسي.

المصدر: RT