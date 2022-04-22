"بوليتيكو": الحزمة الـ6 من العقوبات الأوروبية ضد موسكو ستشمل "نوعا من حظر" استيراد النفط الروسي

أفاد موقع "بوليتيكو" الأمريكي بأن الاتحاد الأوروبي يستعد للإعلان قريبا عن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا في ظل عمليتها العسكرية المتواصلة في أوكرانيا.

ونقل الموقع عن دبلوماسيين تأكيدهم أن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية التي قد يعلن عنها الاتحاد الأسبوع القادم ستشمل "نوعا من الحظر على استيراد النفط الروسي".

ولفتت "بوليتيكو" إلى أن سرعة ومدى شمولية الإجراءات الأوروبية المتوقعة الرامية إلى التخلي تدريجيا عن واردات النفط الروسي لم تتضحا بعد، مؤكدة أن الدول التي تعتمد على واردات الطاقة الروسية مثل ألمانيا وهنغاريا، تحاول تخفيف المقترحات المطروحة.

ومن المرجح، حسب الموقع الأمريكي أن يخص الحظر أنواعا محددة من النفط الروسي وأساليب معينة لنقله بحرا أو عبر خطوط الأنابيب.

كما قد تتضمن العقوبات وفقا لمصادر "بوليتيكو" فصل المزيد من المصارف الروسية عن نظام "سويفت" للحوالات المالية.

المصدر: "بوليتيكو"