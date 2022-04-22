بايدن في فيديو قديم يتحدث عن شيء وحيد يمكن أن يدفع روسيا إلى "رد معاد وقوي"

أعادت السفارة الروسية لدى القاهرة نشر فيديو قديم للرئيس الأمريكي جو بايدن يعود للعام 1997 حين كان عضوا في الكونغرس الأمريكي، وهو يتحدث عن العوامل التي قد تدفع روسيا للحرب.

وقال في المقطع الذي نشرته السفارة على "تيليغرام": "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يدفع روسيا إلى رد معاد وقوي هو توسع الناتو ليشمل دول البلطيق".

يذكر أن المقطع مجتزأ من خطاب طويل لبادين تطرق فيه إلى العلاقات بين روسيا والناتو والولايات المتحدة.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع شهر مارس الماضي، حيث تداولته مواقع رسمية وشخصية بشكل واسع.

المصدر: "تيليغرام"