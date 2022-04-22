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عسكري أوكراني مصاب بالإيدز يدلي باعترافات بعد استسلامه

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عسكري أوكراني مصاب بالإيدز يدلي باعترافات بعد استسلامه
Sputnik
الجندي الأوكراني المستسلم أنطون موروز
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كشف جندي أوكراني ألقى سلاحه في مدينة روبيجني بدونباس والتي تتواصل المعارك في ضواحيها، أن الإصابة بفيروس "الإيدز" والإدمان على المخدرات لا يعدان سببا للإعفاء من التعبئة في أوكرانيا.

وقال أنطون موروز، الجندي في لواء الهجوم 81 المحمول جوا، للصحفيين: "أنا مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" وهذا مرض خطير للغاية، كما أني أخضع لبرنامج علاجي لمدمني المخدرات منذ أكثر من خمس سنوات وأتناول عقارات خاصة كل يوم لا يقدمها لي الجيش".

وتابع الجندي الأوكراني: "يتم زج الكل بالحافلات ولا يسأل أحد عن الوضع الصحي أو المشاكل الأخرى"، مضيفا أن الهروب من التجنيد يعاقب بالسجن من 10 إلى 15 عاما. 

يذكر أن البرلمان الأوكراني وافق في مطلع مارس على مرسوم أصدره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في بلاده.

المصدر: "سبوتنيك"

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