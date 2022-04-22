تعرض فريق RT Arabic لقصف أوكراني في لوغانسك
RT
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تعرض أحد الفرق التلفزيونية لقناة RT Arabic في منطقة دونباس اليوم الجمعة لقصف من قبل القوات الأوكرانية.
وذكرت رئيسة تحرير RT Arabic مايا مناع على قناتها في تطبيق "تيليغرام" أن مراسل القناة سرجون هدايا وفريق التصوير المرافق له تعرض للقصف عند خط التماس في جمهورية لوغانسك الشعبية.
ولحسن الحظ لم يسفر القصف عن أي إصابات.
ويعمل سرجون مع زملائه الآخرين من RT على تغطية العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.
المصدر: RT