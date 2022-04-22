تقاعد رئيس كوريا الجنوبية يبعث الدفء في العلاقات مع الشمال

بعد أن أعلن الشمال النبأ، أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تبادلا رسائل بمناسبة تقاعده.

إقرأ المزيد

وذكرت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، بارك كيونغ مي في رسائل نصية للصحفيين صباح يوم الجمعة، أنها تخطط للكشف بشأنها في وقت لاحق.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قد أعلنت في وقت سابق أن الزعيم كيم جونغ أون تلقى رسالة خطية من الرئيس مون يوم 20 أبريل، وبعث برسالة رد إلى مون جيه إن في اليوم التالي.

وأشارت الوكالة الكورية الشمالية إلى أن الرئيس مون تطرق في رسالته إلى الجهود المبذولة لزعيمي الكوريتين للسلام في شبه الجزيرة الكورية والتعاون بين الكوريتين في ظل الأوضاع الصعبة، معربا عن نيته في دعمه لجعل الإعلانات المشتركة بين الكوريتين أساسا لإعادة التوحيد حتى بعد تقاعده.

بدوره، أعرب زعيم كوريا الشمالية عن تقديره لما فعله الرئيس مون من أجل "قضية الأمة العظيمة حتى اللحظة الأخيرة من ولايته".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيمين اتفقا في الرأي على أن العلاقات الثنائية بين الكوريتين ستتحسن وتتطور بما يتماشى مع تطلعات وتوقعات الشعبين، إذا بذل الجانبان جهودا لا تكل، فيما وصفت تبادل الرسائل بين قائدي الكوريتين بأنه تعبير عن ثقتهما العميقة.

ولفتت وكالة أنباء "يونهاب" إلى أن الزعيمين كانا "يتبادلان الرسائل من وقت لآخر منذ أن بعث الزعيم كيم برسالة دعا فيها مون إلى زيارة بيونغ يانغ عبر شقيقته الصغرى كيم يو جونغ عند زيارتها إلى المكتب الرئاسي في سيئول، في فبراير عام 2018".

يشار إلى أن فترة ولاية رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، تمتد لـ 5 سنوات، ومن المقرر أن تنتهي يوم 9 مايو القادم.

المصدر: يونهاب