سيناتور إيطالي يدعو إلى منح دونباس حكما ذاتيا خاصا

أشار عضو مجلس الشيوخ الإيطالي عن حركة "خمس نجوم" جيانلوكا فيرارا، إلى أنه "من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية، يجب التفكير بحل وسط بشأن الوضع في دونباس".

وقال: "لقد كنت أتحدث منذ فترة طويلة عن الحاجة إلى إيجاد حل وسط، لأن الحرب لا تجلب الخير لأي من الجانبين.. بطبيعة الحال، أدين بشدة عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن أوكرانيا دولة ذات سيادة، وأعتقد أنه في الغرب من الضروري ليس فقط الحديث عن الحرب والتسليح ولكن أيضا عن الهدنة والسلام والدبلوماسية كما فعل البابا فرنسيس".

وأضاف: "في الوقت الحالي، يجب إعطاء الأولوية للدبلوماسية، لأنه يوجد في الوقت الحالي انطباع بأن الصراع قد يتفاقم بطريقة مروعة، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال الديمقراطية، وليس مع مساعدة الدبابات".

وتابع: "أعتقد أنه يمكن التغلب على هذا الوضع من خلال إجراء اختياري يمكن أن تشارك فيه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لاختبار شرعيتها، ربما من خلال منح هذه المناطق وضعا مستقلا"، مشددا على أن "دونباس إقليم أوكراني".

ونوه، إلى أن "الآن نحن بحاجة إلى التوقف والتفكير، لوضع المزيد في خطة المفاوضات، ومن الضروري جدا استعادة المفاوضات، لأن استمرار الصراع بأسلحة أثقل سوف يستلزم ردا بأسلحة أثقل".

واختتم السيناتور حديثه بالقول: "إذا كان هذا يعني استمرار الحرب، والتي قد تقود حتما إلى الحرب العالمية الثالثة، فإنني أقترح إيجاد حل وسط.. يمكن اتخاذ هذا القرار من خلال مفاوضات قائمة على تشاور برلماني".

المصدر: "نوفوستي"