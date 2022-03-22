الفاتيكان يؤكد مكالمة البابا فرنسيس مع زيلينسكي

أكدت دار الصحافة التابعة للفاتيكان المكالمة الهاتفية التي جرت صباح اليوم الثلاثاء، بين البابا فرنسيس والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لكنها لم تكشف عن محتواها.

وكان زيلينسكي قال في مداخلته أمام البرلمان الإيطالي في اتصال عبر دائرة الفيديو: "لقد تحدثت إلى البابا وقال كلمات مهمة جدا: أفهم أنكم تريدون السلام وأتفهم أنه يجب عليكم الدفاع عن أنفسكم والعساكر يدافعون والمدنيون يدافعون عن وطنهم والكل يدافع. فقلت: شعبنا صار جيشا لما رأى الشر الذي يحمله العدو معه".

هذا وغاب برلمانيو "البديل"، وهي مجموعة منشقة عن حركة خمس نجوم، عن المشاركة في جلسة البرلمان الإيطالي، التي تحدث فيها زيلينسكي.

وقالت المجموعة التي تضم 17 برلمانيا، إن "التضامن مع أوكرانيا لا يعني الاضطرار إلى دعم الدعاية التي تهدف إلى رفع الأصوات المستمرة المطالبة بتدخلات حربية مثل منطقة حظر الطيران أو إرسال قوات من شأنها إشراك إيطاليا وأوروبا رسميا في صراع عالمي".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية