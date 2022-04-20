فيديو يوثق المهام القتالية لمقاتلات "سو-34" في سماء أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يرصد الأعمال القتالية لأطقم مقاتلات "سو-34" كجزء من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع إن مقاتلات "سو-34" قامت بضرب أهداف على الأرض في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه المقاتلات تنفذ مهمامها القتالية بشكل منفرد أو ضمن السرب.

وتم تسجيل نتائج عملها عن طريق التحكم الموضوعي بالطائرات والطائرات بدون طيار.

ويظهر الفيديو كيف أصابت المقاتلات الروسية المنشآت المحصنة لكتائب القوميين في أوكرانيا ومخازن الأسلحة.

المصدر: RT