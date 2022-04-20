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تقرير: مسؤولون أمريكيون يزورون إسرائيل والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية لتهدئة أحداث الأقصى

أخبار العالم

تقرير: مسؤولون أمريكيون يزورون إسرائيل والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية لتهدئة أحداث الأقصى
AP Mahmoud Illean
القدس
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كشف موقع "والا" العبري نقلا عن مصدرين مطلعين أن وفدا لمسؤولين أمريكيين سيزور هذا الأسبوع إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن، في محاولة لتهدئة الأزمة حول الحرم القدسي الشريف.

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وفي تقريره، أفاد موقع "والا" بأن "الوفد يضم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ياعيل لامبارت، والمسؤول عن الملف الفلسطيني في وزارة الخارجية الأمريكية، هادي عمرو".

وأشار التقرير إلى أنه "من المتوقع أن يزور الوفد، اليوم الأربعاء، المنطقة، وسيجتمع مع المسؤولين في إسرائيل وفي السلطة الفلسطينية وفي عمّان". 

ورأى الإعلام الإسرائيلي أن "إرسال البعثة الأمريكية من قبل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يشير إلى المخاوف الأمريكية الكبيرة من التوترات في المنطقة، وخطر تصعيد الأوضاع الى مواجهة عنيفة أوسع".

المصدر: "I24" 

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