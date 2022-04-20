لواء متقاعد بالجيش الهندي يحدد أسباب تفوق السلاح الروسي على مثيله الغربي

صرّح الخبير العسكري، اللواء الهندي المتقاعد "ب.ك. سيغال" بأن الأسلحة الروسية تتفوق على الأسلحة الغربية في بساطتها وتكلفتها وموثوقيتها.

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وقال سيغال في تصريح لوكالة أنباء نوفوستي بهذا الشأن: "الحقيقة هي أن قواتنا (الهندية) معتادة على أنظمة الأسلحة الروسية، فهي أرخص بكثير من نظيراتها من العالم الغربي. والأسلحة الروسية أكثر موثوقية، ولا تحدث بها أعطال في اللحظات الحاسمة. الأسلحة الغربية معقدة للغاية وغالبا ما تخذلنا، والهند تستفيد من ثقة الأسلحة الروسية على مدى العقود الستة الماضية".

يشار إلى أن الهند كانت انفقت من عام 2017 إلى عام 2021، ما يقرب من نصف ميزانيتها الدفاعية على مشتريات الأسلحة من روسيا، وبحسب معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث كان ذلك في الوقت نفسه، أقل مما كان عليه بين عامي 2012 - 2016، حين تم إنفاق ما يصل إلى 69 بالمائة من ميزانية الدفاع الهندية على اقتناء الأسلحة من روسيا.

وكانت الصفقة الأكثر شهرة والأكثر تكلفة هي منظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس – 400"، التي تم توقيع عقد توريدها إلى الهند في أكتوبر 2018، وسيكلف تسليح خمس مجموعات من افواج هذه المنظومة دلهي 5.43 مليار دولار، فيما أصبحت الهند ثالث مشتر أجنبي لهذه المنظومات المتطورة المضادة للجو، بعد الصين وتركيا.

بالتوازي مع التكنولوجيا العسكرية الروسية، تهتم نيودلهي باقتناء أسلحة من فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد صرّح أوائل فبراير الماضي بأن مشكلة استيراد الأسلحة تكمن في أنها تصبح قديمة بحلول الوقت الذي تدخل فيه الجيش. وهو يعتقد أن حل هذه القضية سيكون من خلال برامج "الهند المكتفية ذاتيا "و"صنع في الهند " التي تهدف إلى تطوير الإنتاج المحلي.

المصدر: نوفوستي