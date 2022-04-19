الإمارات تنسحب من احتفال جوي بمناسبة "عيد الاستقلال الإسرائيلي"

أعلنت شركتا طيران إماراتيتان أنهما ستلغيان مشاركتهما في عيد الاستقلال الإسرائيلي وسط توترات مستمرة بين إسرائيل والإمارات بسبب الاشتباكات في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وحسب المعلومات، أبلغت الإمارات السفير الإسرائيلي أمير حايك بالقرار، بعد أن استدعته أبو ظبي للاحتجاج على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت في شركة "الاتحاد" لنقابة طياري الخطوط الجوية الإسرائيلية إنها "لن تكون قادرة على المشاركة في العرض الجوي بسبب عدم توفر الوقت الكافي للاستعداد"، مع تأكيد كبار المسؤولين أن السبب الحقيقي هو الاشتباكات في الحرم القدسي.

وردا على إلغاء الإمارات مشاركتها، قالت نقابة طياري الخطوط الجوية الإسرائيلية في بيان "نحن آسفون لهذا القرار.. سيستمر عرض الطيران المدني في عيد الاستقلال كما هو مخطط بعد عرض سلاح الجو".

وكانت رابطة طياري الخطوط الجوية الإسرائيلية أعلنت يوم الأحد أن الحدث الذي سيقام في 5 مايو، والذي أطلق عليه اسم Peace Fly-by 2022، كان من المقرر أن تشارك في طائرات من الاتحاد للطيران الإماراتية وWizz Air Abu Dhabi إلى جانب طائرات من الخطوط الجوية الإسرائيلية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"