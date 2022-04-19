‎الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى

استدعت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي، السفير الإسرائيلي أمير حايك، وأبلغته احتجاجا على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى.

وأكدت الوزيرة ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات على المدنيين والاقتحامات للأماكن المقدسة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، معربة عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.

وشددت على "ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".

ولفتت إلى "ضرورة خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

المصدر: "وام"