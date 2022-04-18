"أ ف ب": مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة الثلاثاء لبحث التوترات في القدس

أفادت وكالة "أ ف ب" نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد صباح الثلاثاء جلسة مغلقة للبحث في تصاعد حدة التوترات في القدس.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع سينعقد بناء على طلب فرنسا وإيرلندا والصين والنرويج والإمارات، بعدما أدت موجة جديدة من العنف الأحد إلى إصابة أكثر من 20 شخصا داخل المسجد الأقصى في القدس وفي محيطه.

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين بأن المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى وسط حماية من القوات الإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي.

واعتدت القوات الإسرائيلية على المصلين، تمهيدا لاقتحام مجموعات جديدة من المستوطنين، إلى جانب محاصرتها للمصلى القبلي.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الأحد 9 فلسطينيين وأصابت عددا من المصلين بعد الاعتداء عليهم إثر اقتحامها المسجد الأقصى، وإخلاء معظم ساحاته بالقوة، لفسح المجال أمام المستوطنين.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.

وكانت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة أعلنت تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

المصدر: "أ ف ب" + RT