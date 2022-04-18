بعد مواجهات المسجد الأقصى.. نشر صور تظهر تحطيم زجاج نوافذ المسجد القبلي

أظهرت صور الأضرار التي لحقت بالمسجد الأقصى بعد اقتحام المستوطنين وعناصر الجيش الإسرائيلي لباحاته والاعتداء على الفلسطينيين.

إقرأ المزيد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتحطم زجاج نوافذ المسجد القبلي، وذلك بعد استهداف أفراد الجيش الإسرائيلي المصلين الموجودين داخل المسجد.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن المستوطنين الإسرائيليين، اقتحموا اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، المسجد الأقصى وسط حماية من القوات الإسرائيلية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية، أمس الأحد، 9 فلسطينيين وأصابت عددا من المصلين بعد الاعتداء عليهم، إثر اقتحامها المسجد، وإخلاء معظم ساحاته بالقوة، لفسح المجال أمام المستوطنين.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.

المصدر: RT