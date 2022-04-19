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تركيا تدرس تقييد "زيارات العيد" إلى سوريا

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تركيا تدرس تقييد
AFP
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قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن أنقرة تدرس تقييد السماح للاجئين السوريين المقيمين في تركيا بالتوجه إلى بلادهم من أجل قضاء عطلة العيد.

وأكد صويلو، أنهم يدرسون تقييد الزيارات خلال هذا العيد والعيد المقبل، متهما زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض كمال قليجدار أوغلو، بانتهاج أسلوب استفزازي لتأجيج معاداة الأجانب في تركيا وفي الوقت نفسه طرح قضية اللاجئين مع اقتراب كل استحقاق انتخابي.

وفي وقت سابق اليوم، صرح قليجدار أوغلو أن حزبه سيعمل على لإرسال اللاجئين إلى بلادهم بإرادتهم مع ضمان سلامة أرواحهم وممتلكاتهم في حال وصوله إلى السلطة. وقال: "سنرسي السلام مع ذاك البلد (سوريا) وسنرسلهم إلى بلادهم".

وكانت تركيا تسمح للسوريين المقيمين على أراضيها بالتوجه إلى بلادهم لقضاء إجازات العيد في أعوام سابقة.

المصدر: "الأناضول"

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