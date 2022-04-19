بوتين يجري محادثات مع باشينيان في موسكو

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في نوفو - أوغاريوفو بضواحي موسكو.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين في وقت سابق أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية للشراكة الاستراتيجية والتحالف بين موسكو ويريفان.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم النظر في تنفيذ الاتفاقات الخاصة بقرة باغ التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2020 ويناير 2021، بما في ذلك تدابير لاستعادة العلاقات الاقتصادية والنقل في المنطقة.

ووفقا للجانب الأرميني، فإن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الاجتماع بين بوتين وباشينيان سيكون إمكانية إبرام اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان.

المصدر: تاس