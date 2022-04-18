مسؤول: وزيرة الخزانة الأمريكية ستتجنب لقاء مسؤولين روس خلال اجتماعات دولية

تخطط وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للقاء رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال خلال اجتماعات لقادة الاقتصاد العالمي بواشنطن، لكنها ستحاول تجنب معظم الاتصالات مع المسؤولين الروس.

وحسب مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية فإن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ستستمر حتى يوم الجمعة، وتشمل مزيجا من الأحداث الافتراضية والحفلات التي يكون الحصور فيها شخصيا.

وقال إنه من المتوقع أن يحضر المسؤولون الماليون الروس عدة أحداث تقريبا، وإن يلين ستشارك إذا كان هناك وزير روسي لجلسة أو جلستين، لكنها لن تحضر كل جلسة، مضيفا أن وجود المسؤولين الروس لا ينبغي أن يوقف العمل الذي يتعين على الولايات المتحدة القيام به مع مجموعة العشرين.

من المتوقع أن تستغل يلين اجتماعات هذا الأسبوع للعمل مع الحلفاء في الجهود المبذولة لزيادة الضغط الاقتصادي المفروض على روسيا، والدعوة إلى تنفيذ اتفاق حول الحد الأدنى للضريبة العالمية، ومعالجة قضايا الأمن الغذائي.

المصدر: AP