الدفاع الروسية: سلطات كييف تحتجز 76 سفينة أجنبية في الموانئ البحرية
Globallookpress Yulii Zozulia
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أكد ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي أن السلطات الأوكرانية تحتجز 76 سفينة من 18 دولة في الموانئ البحرية الأوكرانية.
وقال ميزينتسيف: "لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محاصرة في الموانئ الأوكرانية. خطر القصف والألغام الذي تسببه كييف الرسمية في مياهها الداخلية والمياه الإقليمية لا يسمح للسفن بالإبحار إلى عرض البحر دون عوائق".
وشدد على أن سلطات كييف تواصل التهرب من التفاعل مع ممثلي الدول والشركات المالكة للسفن من أجل ضمان الخروج الآمن للسفن الأجنبية، ويرفض الجانب الأوكراني مناقشة قضايا ضمان سلامة خروج السفن، ويتجنبون الحوار.
المصدر: تاس