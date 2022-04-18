إيطاليا تعيد فتح سفارتها في كييف

أفادت مصادر لوكالة "فرانس برس" بأن إيطاليا أعادت اليوم الاثنين، فتح سفارتها في كييف بعد أن نقلتها في شهر مارس الماضي إلى مدينة لفيف في غرب أوكرانيا لـ"دواع أمنية".

والجمعة قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن السفير بيار فرانشيسكو زازو وصل إلى كييف وإن البعثة الدبلوماسية الإيطالية في العاصمة الأوكرانية "ستعمل بكامل طاقتها اعتبارا من الاثنين".

واعتبر عودة السفارة إلى كييف "دليلا على أن إيطاليا لا تضيع الوقت ولا تتوقف عن الإيمان بالدبلوماسية والسعي باستمرار إلى السلام".

وعلى موقعها الإلكتروني تفيد السفارة بأن خدماتها لا تزال مقصورة على مساعدة الشركات والمواطنين الإيطاليين وإصدار وثائق السفر الطارئة. أما خدمة إصدار التأشيرات فلا تزال معلقة.

المصدر: "أ ف ب"