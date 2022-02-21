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إيطاليا تطلب من مواطنيها في أوكرانيا مغادرة البلاد وتجلي بعض موظفي سفارتها في كييف

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إيطاليا تطلب من مواطنيها في أوكرانيا مغادرة البلاد وتجلي بعض موظفي سفارتها في كييف
AP Shamil Zhumatov
وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو.
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن سفارة بلاده في كييف تجلي مجموعة من موظفيها وتطلب من كل مواطني إيطاليا الموجودين في أوكرانيا مغادرتها.

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وقال دي مايو، في تصريح صحفي أدلى به اليوم في بروكسل: "سفارتنا في كييف تعمل على إجلاء موظفيها وتدعو كل الإيطاليين الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد".

وأضاف مع ذلك: "لكن السفارة ستبقى مفتوحة وتظل عاملة لأننا نريد أن نظهر تضامننا مع الشعب الأوكراني وثقتنا بالدبلوماسية".

المصدر: وكالات

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