إيطاليا تطلب من مواطنيها في أوكرانيا مغادرة البلاد وتجلي بعض موظفي سفارتها في كييف

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن سفارة بلاده في كييف تجلي مجموعة من موظفيها وتطلب من كل مواطني إيطاليا الموجودين في أوكرانيا مغادرتها.

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وقال دي مايو، في تصريح صحفي أدلى به اليوم في بروكسل: "سفارتنا في كييف تعمل على إجلاء موظفيها وتدعو كل الإيطاليين الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد".

وأضاف مع ذلك: "لكن السفارة ستبقى مفتوحة وتظل عاملة لأننا نريد أن نظهر تضامننا مع الشعب الأوكراني وثقتنا بالدبلوماسية".

المصدر: وكالات