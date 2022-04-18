برلمانية ليبية مشاركة في اجتماعات القاهرة: كل جلسة أفضل من سابقتها

أكدت عضوة مجلس النواب الليبي عضوة لجنة البرلمان المشاركة في اجتماعات القاهرة أسماء الخوجة أن كل جلسة كانت أفضل من سابقتها وأنه تم الاتفاق على مناقشة النقاط الخلافية بمسودة الدستور.

وقالت الخوجة: "مسودة الدستور تعاني بعض موادها من قضايا كارثية، وإننا في أولى جلسات صياغة مسودة الدستور بالقاهرة جئنا بناء على قرارات من مجالسنا وجلسنا في أول جلسة بحضور البعثة وهدفنا بالدرجة الأولى إيجاد مخرجا دستوريا يخرجنا من هذا الانسداد ويحقق ما اتفق عليه المجلسين في خارطة الطريق التي كان أحد مساراتها المسار الدستوري، وفعلا كل جلسة كانت أفضل من سابقتها واتفقنا على مناقشة النقاط الخلافية بمسودة الدستور الذي أنتجته لجنة 60 في 2017".

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وأضافت أنه "بعد هذا الاتفاق رشحت اللجنة 3 مقررين لاستقبال المواد الخلافية، بعدها قام المقررون بتنظيم لائحة لعمل اللجنة وكيفية استقبال المواد وكيفية التصويت واقترحنا أن نمنح مدة لمن يرغب بتعديل أي مادة من أي مكون أو أعضاء بالمجلسين مرفق بالنص المعدل وأسباب التعديل مذيلا بالتوقيع إذ أن أعداد هذا الموضوع يأخذ وقتا فهو ليس بالأمر السهل ولا ينفع معه الاستعجال".

وأضافت أنه "سيكون هناك بيان مشترك بين الوفدين وبعثة الأمم المتحدة ليدل دلالة قاطعة أن الوفدين في مسار جيد وهناك إيجابية في التعاطي مع القصايا العالقة".

المصدر: "سبوتنيك"