ليبيا.. البعثة الأممية تبحث "دواعي بيان" أعضاء لجنة 5+5 عن الشرق

التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، منسق البعثة ريزدون زنينغا، في بنغازي، الأعضاء الـ5 للجنة العسكرية المشتركة بالمنطقة الشرقية 5+5 عن القوات المسلحة الليبية.

وأفادت البعثة الأممية في منشور عبر "فيسبوك"، بان اللقاء يأتي للاستماع إلى أعضاء اللجنة بشأن دواعي التدابير المعلن عنها في بيانهم الصادر بتاريخ 9 أبريل.

وأعرب الأعضاء الـ5 عن المنطقة الشرقية في اللجنة العسكرية المشتركة، عن قلقهم إزاء الوضع الراهن وتبعاته على المعيشة في المنطقة الشرقية، وطرحوا أيضاً مسائل ملحة لا تزال عالقة تضع عمل لجنة (5+5) والتقدم المحرز في المسار الأمني على المحك.

كما سلط الأعضاء الخمسة الضوء على أهمية التزامات حكومة الوحدة الوطنية تجاه المنطقة الشرقية، والتي تضطلع بدور حيوي في تأمين إنتاج النفط والإسهام في الأمن والاستقرار المستتبين في الوقت الراهن في ليبيا.

وأشاد زننغا باللجنة العسكرية المشتركة وإنجازاتها الهامة، مؤكدا على التزام الأمم المتحدة في حث الجهود المنصبة نحو إيجاد حل دائم للمسائل العالقة ومشددا على أهمية تجنب التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار والحفاظ على العمل وما تم إنجازه من قبل اللجنة.

كما طلب زننغا من اللجنة العسكرية المشتركة الاستمرار في تعاونها مع الأمم المتحدة بما في ذلك تقديم الدعم الضروري لتيسير عمل وحد مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في سرت.

المصدر: RT