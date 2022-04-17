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السويد.. إصابة 3 متظاهرين بالرصاص خلال احتجاج ضد حركة يمينية متطرفة

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السويد.. إصابة 3 متظاهرين بالرصاص خلال احتجاج ضد حركة يمينية متطرفة
Globallookpress
الشرطة السويدية
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أعلنت الشرطة السويدية إصابة 3 أشخاص بالرصاص خلال صدامات في نوركوبينغ جنوب غرب ستوكهولم بين الأمن ومتظاهرين احتجوا ضد جماعة يمينية متطرفة أعلنت عزمها حرق نسخ من القرآن.

وقالت الشرطة في بيان لها إن عناصرها "أطلقت عدة رصاصات تحذيرية. ويبدو أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بشظايا مرتدة وهم يعالجون حاليا في المستشفى". 

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والجرحى الثلاثة الذين لم تعرف حالتهم "قيد الاعتقال للاشتباه في ارتكابهم جريمة".

وهذه ثاني صدامات حول الموضوع نفسه تشهدها نوركوبينغ خلال أربعة أيام. 

وجاءت الصدامات الأولى اثر احتجاج ضد مسيرة لحركة "سترام كورس" المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان.

ونظمت تظاهرة أخرى الأحد للاحتجاج على فعالية أعلن بالودان في وقت لاحق إلغاءها.

المصدر: "أ ف ب"

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