أعمال شغب في السويد عقب إحراق نشطاء من اليمين المتطرف القرآن

أصيب 3 شرطيين سويديين، خلال مواجهات مع محتجين أتوا للتنديد بعزم مجموعة يمينية متطرفة حرق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لينشوبينغ السويدية.

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وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بتنظيم تظاهرة بعد ظهر الخميس، للناشط الدنماركي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، وحزبه "الخط المتشدد" المعروف باستفزازاته المناهضة للإسلام.

ولم تتمكن جماعة اليمين المتطرف من الوصول إلى مكان التجمع، وتدهور الوضع بعد ذلك بين مشاركين في تظاهرة مضادة والشرطة، ما أدى إلى اندلاع أعمال شغب.

وقالت متحدثة باسم الشرطة للتلفزيون الوطني "SVT": "كانت الأجواء عنيفة واستهدفت هجمات الشرطة في المكان"، موضحة أن الأجواء هدأت بعدما غادر عناصر الأمن المكان.

ووصفت الشرطة المحلية الأحداث في بيان، بأنها "أعمال شغب عنيفة"، معلنة إصابة 3 من عناصرها بجروح واعتقال اثنين من المحتجبن.

وكان من المقرر حصول تظاهرة أخرى لليمين المتطرف بقيادة راسموس بالودان عصرا في بلدة قريبة من نورشوبينغ، لكن تعذر تنظيمها أيضا.

المصدر: أ ف ب