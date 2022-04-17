 
مباشر

"أسطول الأشباح".. صحيفة حكومية تكشف عن امتلاك إيران لأسطول من 182 سفينة أجنبية تحمل النفط الإيراني

أخبار العالم

Globallookpress
العلم الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stxf

كشفت صحيفة "إيران" التابعة للحكومة الإيرانية أن البلاد تمتلك "أسطول الأشباح"، وهو مكون من 182 سفينة أجنبية تحمل النفط الإيراني.

إقرأ المزيد
طهران ترفع سعر بيع النفط الخام للمشترين الآسيويين
طهران ترفع سعر بيع النفط الخام للمشترين الآسيويين

وفي تقرير لها، كتبت صحيفة "إيران" الحكومية: "يقال إن لدى إيران "أسطول أشباح" مكونا من 182 سفينة أجنبية، فضلا عن أسطول شركة النفط الوطنية الإيرانية".

وأضافت الصحيفة: "هذا الأسطول لا يسمح بالتتبع الدقيق لشحنات النفط الإيرانية، ويساعد بتجاوز العقوبات الأمريكية، ونقل ملايين براميل النفط دون الاكتراث بالعقوبات الأمريكية".

المصدر: "pishkhan"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا