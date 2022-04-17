"أسطول الأشباح".. صحيفة حكومية تكشف عن امتلاك إيران لأسطول من 182 سفينة أجنبية تحمل النفط الإيراني

كشفت صحيفة "إيران" التابعة للحكومة الإيرانية أن البلاد تمتلك "أسطول الأشباح"، وهو مكون من 182 سفينة أجنبية تحمل النفط الإيراني.

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وفي تقرير لها، كتبت صحيفة "إيران" الحكومية: "يقال إن لدى إيران "أسطول أشباح" مكونا من 182 سفينة أجنبية، فضلا عن أسطول شركة النفط الوطنية الإيرانية".

وأضافت الصحيفة: "هذا الأسطول لا يسمح بالتتبع الدقيق لشحنات النفط الإيرانية، ويساعد بتجاوز العقوبات الأمريكية، ونقل ملايين براميل النفط دون الاكتراث بالعقوبات الأمريكية".

المصدر: "pishkhan"