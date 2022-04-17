"أسطول الأشباح".. صحيفة حكومية تكشف عن امتلاك إيران لأسطول من 182 سفينة أجنبية تحمل النفط الإيراني
Globallookpress
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كشفت صحيفة "إيران" التابعة للحكومة الإيرانية أن البلاد تمتلك "أسطول الأشباح"، وهو مكون من 182 سفينة أجنبية تحمل النفط الإيراني.
وفي تقرير لها، كتبت صحيفة "إيران" الحكومية: "يقال إن لدى إيران "أسطول أشباح" مكونا من 182 سفينة أجنبية، فضلا عن أسطول شركة النفط الوطنية الإيرانية".
وأضافت الصحيفة: "هذا الأسطول لا يسمح بالتتبع الدقيق لشحنات النفط الإيرانية، ويساعد بتجاوز العقوبات الأمريكية، ونقل ملايين براميل النفط دون الاكتراث بالعقوبات الأمريكية".
المصدر: "pishkhan"