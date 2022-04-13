طهران ترفع سعر بيع النفط الخام للمشترين الآسيويين

رفعت إبران، سعر بيع النفط الخام للمشترين الآسيويين خلال شهر مايو المقبل، وذلك بحسب شركة النفط الوطنية الإيرانية.

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وقالت إدارة الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية، إن سعر البيع ‏الرسمي للخامات الإيرانية "الخفيف" و"الثقيل" و"فروزان" تم رفعه عن شهر أبريل بالترتيب 9.20 و7.95 و8.05 دولار أعلى من متوسط خامي عمان ودبي.

ويعد متوسط خامي عمان ودبي المرجعية السعرية للنفط الخام في منطقة غرب آسيا.

فيما تسعر إيران النفط الخفيف في سوق شمال أوروبا على أساس متوسط خام برنت، والخام الثقيل وفروزان أقل من تسعيرة برنت.

المصدر: "إيرنا"