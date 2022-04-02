إيران: قادرون على إنتاج النفط والغاز لمئة سنة أخرى

كشف المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، عن قدرة إيران بإنتاج النفط والغاز لمئة سنة قادمة.

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وقال محسن خجسته مهر: "نمتلك نحو 1200 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز والمكثفات التي لم يتم استخراجها بعد".

وأضاف موضحا: "تتبوأ إيران المرتبة الاولى عالميا في احتياطيات النفط والغاز، وتستطيع الاستمرار في الانتاج الى 100 عام قادم كحد أدنى، إذا استمر مستوى إنتاجنا على الوضع الحالي".

وتابع: "إذا أردنا ضمان استمرارية الإنتاج، فلا طريق أمامنا إلا الاستثمار في الشركات المعرفية والعلمية لدعم اقتصاد النفط والغاز".

المصدر: "تسنيم"