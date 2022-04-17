زلزال قوي يضرب سواحل إندونيسيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، إن زلزالا بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل إندونيسيا.

إقرأ المزيد

ووقع الزلزال على بعد 164 كيلومترا شمال غربي منطقة دوبو، بجزر أرو، في الساعة 17:56 بتوقيت غرينتش، وعلى عمق 6.8 كيلومتر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي إن مركز الزلزال حدد في البداية عند خط عرض 4.3303 درجة جنوبا، وخط طول 133.8311 درجة شرقا.

ولم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" حتى الآن، ولم ترد تقارير فورية عن مدى تأثير الزلزال على المنطقة الساحلية الإندونيسية.

المصدر: "china.org"