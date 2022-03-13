زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مساء يوم الأحد إن زلزالا بقوة 6.7 درجات ضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع عند الساعة 4.09 (21.09 بتوقيت غرينتش)، على عمق 21 كيلومترا، فيما حدد مركزه على بعد 167 كيلومترا غرب مدينة باريامان الساحلية، بحسب الهيئة.

وفي وقت سابق أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالا قوته 6.8 درجات وقع بالقرب من كيبولاوان باتو في إندونيسيا مساء الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي).

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.

https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/6690660/2022-03-13/21h09/magnitude6-Indonesia.html

https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/6690660/2022-03-13/21h09/magnitude6-Indonesia.html

المصدر: وكالات