 
مباشر

"وشهد شاهد من أهلها".. مجلة ألمانية تكشف عن مخاوف الألمان من استهداف "شريان الاقتصاد الروسي"

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stwe

تخشى الغالبية العظمى من الألمان من العواقب الاقتصادية السلبية لفرض حظر على إمدادات الغاز الروسي، وفقا لمجلة "Wirtschafts Woche".

إقرأ المزيد
ألمانيا تدعو مواطنيها للتقليل من الاستحمام!
ألمانيا تدعو مواطنيها للتقليل من الاستحمام!

وبحسب المجلة، وفقًا لمسح أجراه معهد Civey Public Opinion ، فإن 71% ممن شملهم الاستطلاع، يخشون عواقب حظر الغاز الروسي.

ولفتت المجلة إلى أن العمال هم الأكثر قلقا. والبقية يخشون العواقب الاقتصادية على حياتهم وعملهم، ولكن بدرجة أقل.

وفي الوقت نفسه، يعتقد 20% من المستطلعين أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا لن تسبب أضرارا جسيمة للاقتصاد الألماني. 

بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أعلنت السلطات الألمانية عزمها تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل المنظور. وتتوقع ألمانيا وقف استيراد الفحم والنفط من روسيا بنهاية العام الجاري. 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا