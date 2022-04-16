دونيتسك: إصابة 10 أشخاص بقصف أوكراني

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية إصابة 10 أشخاص بجروح جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية.

وقالت بعثة جمهورية دونيتسك لدى مركز التنسيق المشترك للرقابة على وقف إطلاق النار في دونباس، إن من بين المصابين الـ10 يوجد طفلين.

وأعرب رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في وقت سابق عن قناعته بضرورة "القضاء على القوميين" الموالين لحكومة كييف الذين يرفضون إلقاء السلاح في مدينة ماريوبول في دونباس.

المصدر: نوفوستي