بايدن يستضيف قادة جنوب شرق آسيا في قمة تعقد الشهر المقبل

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن استضافة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا "أسيان" في قمة تعقد بواشنطن الشهر المقبل، حسبما أعلن البيت الأبيض اليوم السبت.

ويهدف الاجتماع المقرر يومي 12 و13 مايو المقبل إلى إظهار التزام الولايات المتحدة بأن تكون شريكا لدول المنطقة.

ويأتي هذا التجمع بعد مشاركة بايدن في قمة أكتوبر 2021، حين أعلن عن 102 مليون دولار في مبادرات جديدة لمساعدة بلدان "أسيان" على مكافحة كوفيد-19 وتوفير الأمن الصحي ومكافحة تغير المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي والمساواة بين الجنسين.

وقالت المسؤولة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي في بيان السبت "إنها أولوية قصوى لإدارة بايدن-هاريس أن تكون شريكا قويا وموثوقا به في جنوب شرق آسيا. ستستمر تطلعاتنا المشتركة للمنطقة في تعزيز التزامنا المشترك للنهوض بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لتكون حرة ومنفتحة وآمنة ومتصلة ومرنة".

يذكر أن الدول العشر الأعضاء في "أسيان" هي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

المصدر: "أسوشيتد برس"