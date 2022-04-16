صحيفة: مقتل شخص جراء انفجار ناقلة نفط قبالة سواحل هونغ كونغ

قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إن انفجارا وقع اليوم السبت على متن ناقلة النفط "تشوانغ يي" قبالة هونغ كونغ، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين من أفراد الطاقم.

ووقع الحادث عند الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (11.00 بتوقيت موسكو)، وعلى بعد 300 كيلومتر شرق هونغ كونغ.

وأرسلت هيئة الطيران الحكومية طائرتي هليكوبتر إلى مكان الحادث لإجلاء الضحايا، حيث توفي أحد أفراد الطاقم وهو في طريقه إلى المستشفى، ويوجد ثلاثة آخرون في حالة خطيرة مع حروق شديدة.

ووفقا للصحيفة، لم يتم تحديد سبب الانفجار بعد.

المصدر: "نوفوستي"