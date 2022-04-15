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طفلة فلسطينية تطعن إسرائيليا وتصيبه بجروح في حيفا

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طفلة فلسطينية تطعن إسرائيليا وتصيبه بجروح في حيفا
تويتر
موقع عملية الطعن
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أقدمت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 15 عاما، اليوم الجمعة، على القيام بعملية طعن في مدينة حيفا.

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وأفادت مراسلتنا بأن الفتاة أصابت رجلا إسرائيليا مما تسبب له بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن خلفية عملية الطعن قد تكون قومية.

من جهتها، قالت نجمة داود الحمراء إن رجلا في الثلاثين من عمره تعرض للطعن وإصابة متوسطة في شارع ابن سينا في حيفا. ولم يصدر تعليق فوري من الشرطة على الحادث، ولا يزال الدافع غير واضح، ومصير الطفلة مجهولا.

المصدر: RT

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