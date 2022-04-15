يائير لابيد "يشيد" بقوات اسرائيلية اقتحمت الأقصى ونفذت اعتداءات واعتقالات بحق الفلسطينيين

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن "إسرائيل ملتزمة بحرية العبادة للناس من جميع الأديان في القدس.. ونحن نصلي من أجل الحرية والأمن".

وأعرب لابيد في بيان عن دعمه للقوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات المسجد الأقصى ونفذت اعتداءات واعتقالات بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأشاد وزير الخارجية الإسرائيلي بالقوات الإسرائيلية التي اقتحمت باحات الأقصى صباح اليوم، حيث نفذت اعتداءات بحق المصلين والمرابطين في المسجد.

تشير الصلة بين عيد الفصح ورمضان وعيد القيامة إلى العوامل المشتركة بيننا، ويجب في هذا الإطار ألا نسمح لأي شخص بتحويل هذه العوامل لتكون منبرا للكراهية والتحريض والعنف. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) April 15, 2022

ووصل آلاف الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة فجر الجمعة الثانية من شهر رمضان.

ونصب الشبان المتاريس الحديدية والخشبية بالقرب من باب المغاربة ومداخل مسجدي قبة الصخرة والقبلي، خشية وتحسبا من اعتداء أو اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين لساحات المسجد.

وقبل انعقاد الصلاة بدقائق، اقترب بعض عناصر الجيش الإسرائيلي من ساحات المسجد الأقصى، فتصدى الشبان لهم بإلقاء الحجارة وإطلاق المفرقعات النارية.

واعتلى عدد من الجنود الإسرائيليين أسطح المباني قرب باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى، ثم اندلعت المواجهات. وأطلق عناصر الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز على الشبان والنساء والمسنين، ورد الفلسطينيون بإلقاء الحجارة والمفرقعات النارية.

هذا وقالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني إنه "تم نقل 59 مصابا حتى الآن لمستشفيات القدس جراء المواجهات في المسجد الأقصى".

المصدر: RT