إسرائيل.. تصريح لوزير الأمن الداخلي بعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي على المصلين في الأقصى

زعم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عمر بارليف إنه ليس لدى إسرائيل مصلحة في جعل الحرم القدسي مركزا للعنف، وذلك بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الأقصى.

وادعى بارليف في تغريدة عبر "تويتر": "قلنا مرارا وتكرارا أننا سنبذل قصارى جهدنا للسماح بحرية العبادة في الحرم القدسي، وهذا الواقع لم يتغير".

وزعم أنه "ليس لدينا مصلحة في أن يصبح الحرم القدسي مركزا للعنف..".

אין לנו עניין שהר הבית יהפוך למוקד לאלימות, שתפגע הן במתפללים המוסלמים במקום, והן במתפללים היהודים בכותל". — עמר בר-לב (@omerbarlev) April 15, 2022

هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن الأخير يجري في هذه الأثناء مشاورات لتقييم الأوضاع في الحرم القدسي مع كل من وزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة وقائد حرس الحدود.

הערכת מצב בבסיס יחידת המסתערבים של מג״ב עם מפכ"ל המשטרה ושר הבט״פ לגבי הר הבית והיערכות בשאר הארץ.



פועלים להעניק ביטחון לאזרחי ישראל. pic.twitter.com/foc0sXzqMf — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) April 15, 2022

وأعلن مكتب بينيت "أننا مستعدون لجميع السيناريوهات" .

رئيس الوزراء بينيت: "نعمل على تهدئة الخواطر في جبل الهيكل وفي باقي أنحاء إسرائيل.د



وإلى جانب ذلك، نحن مستعدون لجميع السيناريوهات وقوات الأمن مستعدة لأداء كل مهمة". pic.twitter.com/nEwJXVZjWd — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 15, 2022

المصدر: RT