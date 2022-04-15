بالفيديو.. القوات الإسرائيلية تعتدي بعنف على الشبان في ساحات المسجد الأقصى

اندلعت مواجهات في ساحات المسجد الأقصى بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي بعد صلاة فجر اليوم الجمعة، تلتها اعتداءات عنيفة وثقتها مقاطع فيديو.

وأطلق عناصر الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز على الشبان والنساء والمسنين، ورد الفلسطينيون بإلقاء الحجارة والمفرقعات النارية.

وقالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني إنه "تم نقل 59 مصابا حتى الآن لمستشفيات القدس جراء المواجهات المستمرة في المسجد الأقصى".

المصدر: RT