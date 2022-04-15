الرئيس الصيني يتصل بولي عهد السعودية لبحث الأوضاع الدولية والإقليمية

اتصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، صباح اليوم الجمعة، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار الرئيس الصيني، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إلى أن "الأوضاع الدولية والإقليمية تمر في الوقت الحالي بتغيرات عميقة ومعقدة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الأهمية الإستراتيجية والشاملة للعلاقات الصينية السعودية".

وأفاد الرئيس شي بأنه خلال العام الماضي، وحدت الصين والمملكة العربية السعودية جهودهما ومضتا قدما معا، مما سهل التنمية الجديدة في العلاقات الثنائية.

وطلب شي، خلال الاتصال الهاتفي، من الأمير محمد بن سلمان نقل تحياته إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

المصدر: "شينخوا"