هل تعزز السعودية قدراتها الصاروخية عبر الشراكة مع الصين بعيدا عن الولايات المتحدة؟

وزراء خارجية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين يتوجهون شرقا في زيارة الى الصين تستمر خمسة أيام جدولها غير معلن.

الخارجية السعودية كشفت أن لقاء الوزير فيصل بن فرحان مع نظيره الصيني بحث الملف النووي الإيراني، وجهود ضمان الأمن في أفغانستان، كما ترجح مصادر بأن تساهم هذه الزيارة في إحراز تقدم في المناقشات حول اتفاق التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي

بالتفاصيل نبحث دلالات التوجه لتوطيد العلاقات مع الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والمجالات التي سيشملها هذا التعاون..

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