"غالوب": انخفاض نسبة تأييد بايدن بين الشباب

كشف استطلاع جديد أجرته مؤسسة "غالوب"، عن انخفاض نسبة تأييد الأجيال الأمريكية الشابة للرئيس جو بايدن، بنحو 20 نقطة منذ بداية رئاسته.

قال 39% من المستطلعة آراؤهم من "الجيل Z" (الذين ولدوا بين أعوام 1997 و2002)، إنهم يوافقون على الوظيفة التي قام بها بايدن كرئيس، بانخفاض 21 نقطة من 60% عندما تسلم بايدن منصبه.

وقال 41% من المستطلَعين (الذين ولدوا بين أعوام 1981 و1996)، إنهم يوافقون على أداء بايدن كرئيس، بانخفاض قدره 19 نقطة من 60% عن أشهر يناير- يونيو 2021، أول أشهر قضاها بايدن في البيت الأبيض.

ووافق 67% من المستطلَعين من السود على أداء بايدن الوظيفي كرئيس، بانخفاض قدره 20 نقطة من 87%.

ووفقا للاستطلاع، فإن 52% من المشاركين من أصل إسباني و35% من المشاركين البيض يوافقون أيضا على الأداء الذي يقوم به بايدن كرئيس.

المصدر: The Hill