فريق رئيس الوزراء الأسترالي الأمني يتعرض لحادث سير

أصيب أربعة عناصر من الفريق الأمني التابع لرئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إثر حادث سير أدى إلى انقلاب سيارتهم.

إقرأ المزيد

وقالت شرطة ولاية تسمانيا في بيان، إن السيارة انقلبت بعد اصطدامها بسيارة أخرى، فيما كان رئيس الوزراء في طريقه إلى حملته الانتخابية في الولاية قبل الانتخابات المقررة في 21 مايو.

وأوضح مكتب موريسون أن رئيس الوزراء ألغى محطاته المتبقية لليوم التالي، لكنه لم يكن موجودا في السيارة وقت الحادث.

وأفادت الشرطة بأن السيارة التي كان يستقلها العناصر أصيبت بأضرار بالغة، لكن جروح الطاقم "لا تهدد حياتهم"، مؤكدة أنها ما زالت تحقق في أسباب الحادث.

ولم يتضح ما إذا كانت السيارة التي كان يستقلها عناصر الأمن تتبع سيارة رئيس الوزراء وقت وقوع الحادث.

المصدر: أ ف ب