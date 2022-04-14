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عقب بايدن ونولاند... ترامب يصف ما يحدث في أوكرانيا بـ "إبادة جماعية"

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عقب بايدن ونولاند... ترامب يصف ما يحدث في أوكرانيا بـ
AP
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقب تصريحات الرئيس الحالي جو بايدن ونائبة وزير الخارجية، فيكتوريا نولاند، ما يحدث في أوكرانيا بأنه "إبادة جماعية".

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وقال ترامب هاتفيا في حديثه لقناة "Fox News": "ما يحدث اليوم في أوكرانيا هو إبادة جماعية".

سبق أن وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السياسة التي تمارسها روسيا تجاه أوكرانيا بأنها "إبادة جماعية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القرار حول ما إذا كان من الممكن وصفها قانونيا بهذه الطريقة يجب أن يتخذه المحامون. وردا على ذلك أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر مثل هذه التصريحات محاولة لتشويه الوضع.

وأعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، فيما بعد أن الولايات المتحدة من المرجح للغاية أن تعترف في نهاية المطاف بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي بدأت في فبراير الماضي على أنها "إبادة جماعية".

يشار إلى أن الولايات المتحدة احتاجت إلى أكثر من قرن واحد للاعتراف بقتل أكثر من 1,5 مليون أرمني في الإمبراطورية العثمانية على أنها إبادة جماعية.

المصدر: نوفوستي

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