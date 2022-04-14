إيطاليا تؤكد استمرار التواصل مع روسيا

أكدت إيطاليا، أنه لديها قناة مفتوحة لم تغلق أبدا مع روسيا، مشددة على أن التواصل كان مستمرا ولا يزال على صعيد عمليات إجلاء المواطنين.

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وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إنه "لدينا قناة مفتوحة لم تغلق أبدا مع روسيا، ومن الواضح أن هناك أيضاً قناة مفتوحة وقوية جدا مع أوكرانيا".

وأضاف: "بين إيطاليا وروسيا، عندما يكون هناك ابتزاز بالروبل، فهناك كلمات قوية، وهذا أمر واضح، لكن القناة لا تزال مفتوحة أيضا، ونحن نواصل إجراء حوار أيضا من أجل إجلاء الإيطاليين الموجودين في أوكرانيا".

وأكد أن "التواصل كان مستمرا ولا يزال، ليس على صعيد عمليات الإجلاء وحسب، بل وكذلك في مرحلة المفاوضات التي شهدت تركيا وسيطا، حيث تحدث الرئيس ماريو دراغي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يواصل سفيرنا في موسكو نقل جميع الرسائل التي علينا أن ننقلها من أجل التوصل إلى اتفاق سلام".

المصدر: AKI