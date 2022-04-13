وزير الخارجية الإيطالي: ينبغي ألا نتخلى عن البحث عن حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على أنه ينبغي ألا نتخلى عن البحث عن حل دبلوماسي وعن إطلاق عملية للوصول إلى مؤتمر سلام بأسرع وقت ممكن بين روسيا وأوكرانيا.

وأفاد دي مايو في مقابلة الثلاثاء مع موقع إعلامي إيطالي على شبكة الانترنت، بأنه على قناعة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل حربه ضد أوكرانيا من خلال تكثيف الهجمات في جنوب - شرقي البلاد".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية "إنه يريد تحقيق النجاح ولن يتوقف حتى ينال شيئا".

وتابع قائلا: "لهذا السبب يجب وقف الصراع الآن، قبل أن يتصاعد أكثر فأكثر.. وبالتالي دفع الرئيس بوتين للجلوس إلى طاولة التفاوض".

وأكد أنه هناك "حاجة إلى وقف إطلاق النار لبدء مفاوضات حقيقية، من شأنها إنقاذ المدنيين الأوكرانيين ووقف التهديد على أبواب الاتحاد الأوروبي".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء