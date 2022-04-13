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البيت الأبيض: على ألمانيا أن تتخذ قرارها بشأن شراء الغاز الروسي بنفسها

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البيت الأبيض: على ألمانيا أن تتخذ قرارها بشأن شراء الغاز الروسي بنفسها
AP Carolyn Kaster
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن على ألمانيا أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستواصل شراء الغاز الروسي أم لا.

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "لدينا مناقشات مستمرة مع الشركاء الأوروبيين، بمن فيهم ألمانيا، لكن الحديث يدور عن قرار سيتخذونه بأنفسهم".

وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يؤيد حقهم في ذلك".

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وجاء ذلك في معرض تعليقها على إمكانية توجه الإدارة الأمريكية بالدعوة إلى برلين للتخلي عن شراء الغاز الروسي.

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الغربية الأخرى أعلنت عن فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخلى عن استيراد موارد الطاقة من روسيا. كما أعلنت بعض الدول الأوروبية أنها ستسعى لتقليص اعتمادها على النفط والغاز من روسيا، أو التخلي عنهما تدريجيا.

المصدر: تاس

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