 
مباشر

كم ستخسر ألمانيا إذا ما قطع بوتين الغاز عنها؟

مال وأعمال

كم ستخسر ألمانيا إذا ما قطع بوتين الغاز عنها؟
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/st2b

يرى خبراء من أكبر المعاهد الاقتصادية بألمانيا أن الخسائر الإجمالية لبلادهم حال توقف إمدادات الغاز الروسي قد تبلغ في عامي 2022 و2023 نحو 220 مليار يورو (238,2 مليار دولار).

إقرأ المزيد
 خبير ألماني يسمي الحد الأدنى لفترة اعتماد بلاده على الغاز الروسي
 خبير ألماني يسمي الحد الأدنى لفترة اعتماد بلاده على الغاز الروسي

هذا ما توصل إليه الخبراء من معهد الأبحاث الاقتصادية ببرلين ومعهد "إيفو" في ميونيخ ومعهد الاقتصاد العالمي بمدينة كيل ومعهد دراسة الاقتصاد بمدينة إيسين، في تقريرهم الجديد حول تطوير اقتصاد البلاد.

وحذر هؤلاء الخبراء من أن الخسائر الإجمالية للناتج الداخلي الإجمالي في عامي 2022 و2023 بسبب توقف الإمدادات من روسيا قد تتجاوز 6,5% من حجم الإنتاج السنوي.

وأكد شتيفن كويتس، رئيس دائرة الأبحاث بمعهد الاقتصاد العالمي في مدينة كيل: "إذا توقفت إمدادات الغاز فسيواجه الاقتصاد العالمي ركودا حادا".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا