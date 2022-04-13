الرئيس البولندي يعارض الحوار مع روسيا

رفض الرئيس البولندي أندريه دودا إجراء حوار مع روسيا، مؤكدا أن "الحوار لا يتم إجراؤه مع من يخالف كل القواعد".

وقال الرئيس البولندي من كييف حيث وصل إلى هناك مع رؤساء ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا: "رأينا صورا لا يمكن فهمها وقبولها. مناطق سكنية مدمرة، قصفت منازل المدنيين. أخبرت الرئيس فلاديمير زيلينسكي والرؤساء أن هذه ليست حربا، بل هي إرهاب. إذا وجه أحدهم الطائرات والجنود لقصف مناطق سكنية وقتل المدنيين فهذه ليست حربا بل وحشية وإرهاب. هذه صورة الهجوم روسي على أوكرانيا التي لا يمكننا قبولها أبدا".

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وأضاف: "الحوار لا يتم إجراؤه مع من يخالف كل القواعد. أولا يجب عليهم الاعتراف بالمخالفة. أولا باختصار يجب هزيمتهم حتى يمكن البدء بمحادثات عادية".

وأصر دودا على فرض عقوبات جديدة وعزل روسيا، وقال: "بالنسبة لأولئك الذين ينتهكون مثل هذه القواعد، لا يوجد لهم مكان اليوم في المجتمع الدولي الذي يعترف ببعضه البعض. عندما نتحدث عن عقوبات وتدابير ضد المهاجم، يجب أن تكون هذه عقوبات استثنائية من أجل إنهاء هذه الحرب، ولتكون مثالا في المستقبل أنه لا يجب القيام بذلك، وأن ذلك غير مقبول".

المصدر: نوفوستي